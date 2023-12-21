لبنان يتأثر بمنخفض جوي مع امطار غزيرة ورياح شديدة ابتداء من بعد ظهر اليوم

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن "الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار غزيرة ومترافقة بعواصف رعدية ، رياح شديدة تلامس سرعتها ٩٠ كلم/ساعة خاصة شمال البلاد يوم الجمعة ويستمر تأثيره حتى صباح الاثنين حيث يستقر الطقس تدريجياً ".

وحذرت المصلحة من اشتداد سرعة الرياح لحدود ال٩٠ كلم/س و تطاير اللوحات الاعلانية و ارتفاع موج البحرلحدود ال٤ امتار ومن غزارة في تساقط الامطار و تشكل السيول من صباح الجمعة و حتى ظهر السبت.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحياناً اعتباراً من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد ، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتباراً من بعد الظهر و ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من المساء فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم وتتساقط أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها ، تشتد غزارتها فجر الجمعة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية وتصل سرعتها لحدود ٦٥ كلم/س.

الجمعة: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً ، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة وعنيفة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد مع تشكل للسيول على الطرقات اعتباراً من بعد الظهر ، تنشط الرياح فتصل سرعتها أحياناً الى ٩٠كلم/س خاصة في المناطق الشمالية فيرتفع معها موج البحر لحدود ال ٤ أمتار ، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠متر نهاراً و ما فوق ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس ١٨٠٠متر

السبت: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً ، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة وعنيفة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد مع تشكل للسيول على الطرقات قبل الظهر و ارتفاع موج البحر لحدود ال ٤ أمتار ، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر و ما فوق

الأحد: غائم اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة مع انفراجات واسعة خلال النهار كما تتساقط الثلوج ليلا َعلى ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.