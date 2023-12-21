حمادة: العام الدراسي بالجامعة اللبنانية سيكون مهددًا بعد الأعياد إذا لم يؤمن بدل الإنتاجية للمتعاقدين

اعتبر عضو لجنة التّربية النّيابيّة النّائب ​إيهاب حمادة​، أنّ "إلغاء بدل الإنتاجيّة للأستاذة المتعاقدين في ​الجامعة اللبنانية​، لا يستند إلى أيّ مرتكز قانوني أو إداري أو مصلحي، ويخالف قرار وزير التّربية والمرسوم الرّقم 774/م/2023، الّذي ينصّ على استفادة جميع أفراد الهيئة التّعليميّة في الجامعة من البدل، ولا يلتزم مبدأَي وحدة التّشريع والمساواة".

وأوضح، في حديث إلى صحيفة "الأخبار"، أنّه "ليس مبرّرًا أن نعطي أستاذًا ونحرم آخر، وكلاهما يمارس الوظيفة نفسها، أو نعطي الأستاذ في ملاك الجامعة بدلًا ماليًّا يتجاوز 1400 دولار، فيما يتقاضى المتعاقد في الجامعة نفسها، وبالكفاءة نفسها والشّهادات نفسها، مبلغًا لا يتجاوز 300 دولار، في وقت يبلغ راتب المعلّم في التّعليم الابتدائي أضعاف راتبه".

وأكّد حمادة أنّ "الملاءة الماليّة لتغطية نفقات بدلات الإنتاجيّة للأساتذة المتعاقدين متوافرة، عبر احتسابها ضمن الـ150 مليون دولار المعطاة ل​وزارة التربية​"، محذّرًا من أنّ "​العام الدراسي​ في الجامعة سيكون مهدّدًا بعد الأعياد، إذا لم يُؤمّن البدل للمتعاقدين".