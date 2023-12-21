تبلغ الزميل في صحيفة "النشرة" الإلكترونية، صباح اليوم، بوجوب حضوره، يوم 25 كانون الثاني المقبل، أمام محكمة المطبوعات في بيروت، بناء على دعوى مقدمة من هيئة الإشراف على الإنتخابات، تعتبر فيها أن "النشرة" نشرت، بتاريخ 8/4/2022، إستطلاعاً للرأي من إعداده تضمن إستطلاعاً مسبقاً للنتائج النهائية في بعض الدوائر الإنتخابية، ولذلك قررت الهيئة إحالة "النشرة" والزميل الخطيب على محكمة المطبوعات لإتخاذ القرار المناسب.
أما المقال، الذي رأت الهيئة أنها يتضمن إستطلاعاً للرأي، فهو كان تحت عنوان: "سبع دوائر المعركة فيها لا تتجاوز المقعد الواحد".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الإشراف على الانتخابات تدعي على الزميل في "النشرة" ماهر الخطيب أمام محكمة المطبوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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