تساءل المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في بيان "هل سسينسحب التمديد في لبنان على المواقع الاساسية القضائية خصوصا مع اقتراب شغور بضعها، وتأثيرها على ابرز الملفات كأنفجار مرفأ بيروت وملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة".
وشدد المرصد على "ضرورة تحريك تلك الملفات لان ذلك يؤثر على اللبنانيين بشكل مباشر لناحية استعادة ودائعهم".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الاوروبي: لضرورة تحريك الملفات القضائية التي تؤثر على اللبنانيين بشكل مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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