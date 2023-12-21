انت الان تتابع خبر مفاجآت في نوع الأغاني الأكثر استماعا بالسعودية خلال 2023.. ماقصة الأغاني العراقية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب التقرير الاحصائي الذي اطلعت عليه "الخليج 365"، فأن متوسط الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الاستماع الى الموسيقى في عام 2023 بلغ 20.7 ساعة أسبوعيا، ارتفاعا من 20.1 ساعة أسبوعيا في عام 2022، مبينة ان هذا يعادل الاستماع الى ثلاثة عشر اغنية إضافية مدتها 3 دقائق أسبوعيا في عام 2023.وبينت انه لا يزال البوب هو النوع الأكثر شعبية في العالم، حيث يحدد الأشخاص أكثر من 700 نوع يستمعون إليه عادةً.

وقدمت الشبكة احصائيات لعدد مختار من البلدان من بينها السعودية، والتي جاء الغناء الخليجي في صدارة الأغاني التي يتم الاستماع لها في السعودية، والبوب ثانيا والكلاسك ثالثا والاغانية الإسلامية رابعا والشعبي خامسا والاغاني العراقية في المرتبة السادسة بين اكثر الأغاني استماعا في السعودية.

ويأتي الهيب هوب في المرتبة السابعة، والروك في المرتبة الثامنة والاغاني المصرية في المرتبة التاسعة واللبنانية في المرتبة العاشرة.