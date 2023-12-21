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لاعب عراقي على رادار عدد من الأندية الأوروبية.. مستقبله قد يحسم الشهر المقبل

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2023-12-21 | 10:29

لاعب عراقي على رادار عدد من الأندية الأوروبية.. مستقبله قد يحسم الشهر المقبل

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الخليج 365 - رياضة

بات نجم المنتخب العراقي المحترف في صفوف ساندفيورد النرويجي، دانيلو السعيد، على رادار عدد من الأندية الأوروبية المهتمة بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقدّم السعيد الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا مع العراق موسمًا مميزًا مع فريقه النرويجي؛ إذ سجل 11 هدفًا وصنع هدفين لزملائه ليسهم في بقاء الفريق ضمن الدوري النرويجي الممتاز.

وذكر حساب "Fotboll Är Fotboll" على منصة "X" (تويتر سابقًا) نقلًا عن منصة "سبوتيفاي" أن المهاجم العراقي يحظى باهتمام عدد من أندية أوروبا الساعية إلى ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق نافذتها في يناير/ كانون الثاني المقبل.


وأشارت إلى أن اللاعب العراقي يحظى باهتمام كبير من قبل أندية بودو غليمت النرويجي، وكذلك ليتشي الإيطالي وفرايبورغ الألماني، لافتة إلى إن "مستقبل اللاعب قد يحسم خلال الشهر المقبل".

يذكر أن المهاجم الدولي العراقي ذا الـ24 ربيعًا تبلغ قيمته السوقية تبلغ حاليًا 750 ألف يورو وناديه يطلب مبلغًا أكبر مقابل السماح برحيله في فترة الانتقالات المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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