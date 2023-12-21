لاعب عراقي على رادار عدد من الأندية الأوروبية.. مستقبله قد يحسم الشهر المقبل

وقدّم السعيد الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا مع العراق موسمًا مميزًا مع فريقه النرويجي؛ إذ سجل 11 هدفًا وصنع هدفين لزملائه ليسهم في بقاء الفريق ضمن الدوري النرويجي الممتاز.

وذكر حساب "Fotboll Är Fotboll" على منصة "X" (تويتر سابقًا) نقلًا عن منصة "سبوتيفاي" أن المهاجم العراقي يحظى باهتمام عدد من أندية أوروبا الساعية إلى ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق نافذتها في يناير/ كانون الثاني المقبل.



وأشارت إلى أن اللاعب العراقي يحظى باهتمام كبير من قبل أندية بودو غليمت النرويجي، وكذلك ليتشي الإيطالي وفرايبورغ الألماني، لافتة إلى إن "مستقبل اللاعب قد يحسم خلال الشهر المقبل".

يذكر أن المهاجم الدولي العراقي ذا الـ24 ربيعًا تبلغ قيمته السوقية تبلغ حاليًا 750 ألف يورو وناديه يطلب مبلغًا أكبر مقابل السماح برحيله في فترة الانتقالات المقبلة.