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الصين تواصل تعزيز قدراتها في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي

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ابوظبي - سيف اليزيد - احتلت الصين المرتبة الأولى على مستوى العالم، في عدد طلبات براءات الاختراع خلال عام 2022، كما احتلت المرتبة الـ12 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023.  

وقد عززت الصين بشكل مطرد قدراتها في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، حيث أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث الموارد البشرية وعدد موظفي البحث والتطوير.

وذكر تقرير لصحيفة الشعب اليومية، أن الابتكار العلمي والتكنولوجي ساهم في دفع النمو الاقتصادي للصين، حيث زاد حجم الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، كما ساهم الابتكار في فتح مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية في الصين، مثل المركبات العاملة بالطاقات المتجددة وبطاريات الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية.

وجذب الابتكار العلمي والتكنولوجي الصيني اهتماما عالميا، حيث أصبحت الصين مشاركا مهما في الابتكار الدولي المتطور، فيما تخطط لمواصلة تعزيز قدراتها في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، لتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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