شنغهاي تشهد الطقس الأكثر برودة منذ 40 عاماً

ابوظبي - سيف اليزيد - من المتوقع أن تسجل شنغهاي، المركز المالي للصين، في ديسمبر، أكثر الفترات برودة منذ أربعة عقود مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة والرياح.

كما تكافح المدن الشمالية الصقيع الذي من المتوقع أن ينحسر الأسبوع المقبل.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في شنغهاي في منشور على حسابه على موقع ويبو إن أدنى درجات الحرارة في المدينة اليوم الخميس ستتراوح بين أربع إلى ست درجات مئوية تحت الصفر في ضواحي شنغهاي، وستظل درجات الحرارة دون الصفر طوال اليوم على مستوى المدينة.

وقالت وانغ كايون (59 عاما) التي تعمل عاملة نظافة في وسط شنغهاي وتأتي من ضواحي المدينة على سكوتر كهربائي إن الحرارة كانت أقل من خمس درجات مئوية خلال رحلتها التي استغرقت ساعة اليوم الخميس.

وأضافت "على الرغم من أنني كنت أرتدي قفازا، إلا أنني فقدت الإحساس بسرعة في يدي وما زالت تؤلمني إلى الآن".

وفي حين أن درجات الحرارة في المدينة لا تزال أكثر دفئا بكثير مقارنة بشمال الصين، حيث تراجعت درجات حرارة في العديد من المناطق إلى مستويات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية، فإن الطقس البارد غير عادي بالنسبة لشنغهاي.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية هناك أن تظل درجة الحرارة الأدنى في إحدى محطات رصد القراءة بوسط المدينة أقل من الصفر لخمسة أيام متتالية حتى 25 ديسمبر، وهي موجة برد لم تحدث قط في هذا الشهر منذ 40 عاما.

ونجم البرد القارس غير المعتاد عن موجة قوية من الهواء البارد قادمة من سيبيريا وانتشر في أنحاء الصين منذ منتصف الأسبوع الماضي.