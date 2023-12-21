وزير العدل الكوري يترأس الحزب الحاكم قبل انطلاق الانتخابات العامة

ياسر رشاد - القاهرة - عين القائم بأعمال رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم بكوريا الجنوبية، يون جيه-أوك، وزير العدل "هان دونج-هون" كزعيم مؤقت للحزب، ليصبح الوزير الوجه الجديد للحزب قبل الانتخابات العامة في أبريل.

أكد زعيم الكتلة البرلمانية للحزب "يون جيه-أوك" - في تصريح اليوم، الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية"يونهاب" - إن وزير العدل قبل اقتراح الحزب بأن يتولى رئاسة لجنة الطوارئ بحزب سلطة الشعب، موضحا أن رئيس لجنة الطوارئ يتحمل مسؤولية جسيمة لقيادة الحزب قبل الانتخابات العامة العام المقبل ويجب أن يلبي توقعات الناس الذين يتوقون إلى التغيير والابتكار والمستقبل، مشيرا إلى أن وزير العدل سيكون أصغر وأحدث رئيس للحزب يمكنه تحقيق ذلك.

وأشار "يون" أيضا إلى أن "هان"، البالغ من العمر 50 عاما، كان في المقدمة بين المرشحين المحتملين لحزب سلطة الشعب في استطلاعات الرأي للزعيم المقبل؛ كما يتمتع بشعبية كبيرة بين الأجيال الشابة والناخبين من تيار الوسط، مبينا أنه من المتوقع أن يكون لاختياره آثار إيجابية في تعزيز الوحدة بين أعضاء الحزب والمحافظين الذين يريدون بشدة الفوز في الانتخابات العامة.

وسيتولى "هان" بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، منصبه كزعيم لحزب سلطة الشعب بعد موافقة اللجنة الوطنية للحزب على ترشيحه، رغم أن هذا يعد إجراء شكليا، ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأعلى للحزب في وقت لاحق من اليوم ليقرر عقد اجتماع اللجنة الوطنية الثلاثاء الأسبوع المقبل.

ويأتي ترشيح وزير العدل في الوقت الذي يفكر فيه حزب سلطة الشعب فيمن يجب أن يقود الحزب خلال الانتخابات البرلمانية العام المقبل، بعد استقالة الزعيم السابق "كيم جي-هيون" الأسبوع الماضي كجزء من جهود الإصلاح التي تهدف إلى استعادة ثقة الناخبين.

ويأتي ذلك أيضا نتيجة لحاجة حزب سلطة الشعب الماسة إلى وجه جديد لزيادة الدعم المتضائل للحزب، خاصة بين الناخبين الشباب وأولئك الذين لا يدعمون أي حزب سياسي.