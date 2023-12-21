من القاهرة.. وزير الخارجية البريطاني يدعو إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن إسرائيل يجب أن تلتزم بالقوانين الدولية، وبذل جهود من أجل خفض أعداد الضحايا من المدنيين في قطاع غزة.

وأعرب كاميرون، خلال لقائه مع نظيره المصري سامح شكري، عن رغبة بريطانيا في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح والأردن والممرات البحرية، محذرًا من أزمة إنسانية كبيرة في قطاع غزة حيث "يترك الناس فريسة للجوع والأمراض".

ودعا كاميرون خلال كلمته في القاهرة، إلى التركيزعلى إرسال المساعدات إلى قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين.

كما حذر كاميرون، من خطورة مساعدة إيران للجماعات التي تهاجم السفن في البحر الأحمر في إشارة إلى الحوثيين، مشددًا على ضرورة منع كافة تلك التحركات بشكل تام.

وأضاف كاميرون، أن بلاده ترفض التصريحات التي بريطانيا باتباع نهج مزدوج المعاييرعند الحديث أوكرانيا وغزة.