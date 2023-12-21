"عزبة الزراعة مبتضربش إلا بالنار".. سر بوست فيسبوك انتهى بفاجعة في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

"عزبة الزراعة أبطال .. عزبة الزراعة مبتضربش إلا بالنار"، هذه الكلمات كانت السبب الرئيسي في مقتل طالب يدعى أحمد بدوي في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث نشر هذه الكلمات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ردًا على منشور آخر نشره عدد من الشباب بقرية الرملة في بنها، ليقرر هؤلاء الشباب الانتقام من المجني عليه بعد أن غدروا به وانهالوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

"حرموني من ابني.. كان كفاية دخلته عليه"، هكذا بدأت والدة المجني عليه "أحمد" حديثها لمصراوي، قائلة "قتلوه غدر بسبب بوست على الفيس بوك.. وعايزة القصاص".

وتابعت والدة المجني عليه، "أحمد" ابني كان وحيد على 5 بنات، وكان يساعدني على مشقة الحياة، مشيرة إلى أنه كباقي الشباب كان يغير على منطقته بعزبته الزراعة ببنها، حيث شاهد منشور على الفيس بوك لبعض الشباب وهم يواجهون سباب وشتائم لأهل المنطقة ومن هنا بدأت أحداث الواقعة.

وأضافت الأم المكلومة، حاول ابني أحمد رد الإساءة لهؤلاء الشباب فقام بنشر هذه العبارة "عزبة الزراعة أبطال .. عزبة الزراعة مبتضربش إلا بالنار"، فحدث تلاسن بين ابني وبين المتهمين على الفيس بوك، حينها أدرك ابني أن القصة انتهت عند ذلك الحد، ولم يكن يعلم بأن هؤلاء الشباب وضعوا خطة لتأديبه على ذلك المنشور.

وأشارت الأم، أن المتهمين الأربعة خططوا للانتقام من ابني، وترصدوا له بعد مراقبته لمدة 3 أيام ومعرفة تحركاته، وأثناء توجهه للحصول على شهادته من المدرسة، حاصروه بالدراجات النارية وترجلوا انهالوا عليه بالضرب بعصا بيسبول والأسلحة البيضاء، على رأسه وهو ما تسبب في سقوطه أرضا، حيث مكث في المستشفى قرابة الشهر متأثرًا بجراحه إلى أن فارق الحياة، مشيرة إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت أنه تعرض لكسر بالجمجمة وتهتك بالطحال والكبد وكسور في مناطق متفرقة في الجسد، قائلة "مسبوش فيه حتة سليمة".

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بمصرع شاب يدعى أحمد بدوي إثر إصابته بعدة طعنات بالجسد وكسر بالجمجمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تعدوا عليه بالضرب الشوم وأسلحة بيضاء حتى أردوه قتيلا، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.