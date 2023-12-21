قبل تحديد الفائدة.. محافظ البنك المركزي يجتمع برؤساء البنوك لتكريم "نجم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

عقد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري اجتماعا مع رؤساء البنوك أمس الأربعاء بهدف تكريم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي السابق تقديرا لدوره في تطوير القطاع المصرفي خلال فترة عمله، وفق ما قاله عدد من مسؤولي البنوك لـ "الخليج 365".

وجاء اجتماع البنك المركزي برؤساء البنوك أمس الأربعاء قبل اجتماعه اليوم لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2023.

كان تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي الأخير تضمن تعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي خلفا لـ "جمال نجم".

ويحظى جمال نجم بخبرة مصرفية تمتد إلى نحو 40 عاما عاصر خلال فترته بالمركزي 5 محافظين للبنك المركزي المصري منها فاروق العقدة وهشام رامز وطارق عامر السابقين، وحسن عبد الله المحافظ الحالي.

وشغل نجم خلال عمله بالبنك المركزي عدة مناصب منها، وكيل محافظ مساعد للرقابة الميدانية، ومسؤول التطوير المصرفي في عهد فاروق العقدة المحافظ السابق، ووكيل المحافظ لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك، قبل أن يصل لمنصب نائب المحافظ الذي استمر فيه نحو 8 سنوات متتالية على دورتين متتابعتين.

قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 551 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله لمدة عام اعتبارا من 27 نوفمبر 2023.

وتضمن قرار تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي استمرار رامي أبو النجا نائبا لمحافظ البنك المركزي.