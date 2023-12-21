شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مصر اتخذت خطوات جادة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة في سبيل تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وكان أبرزها أن برنامج الطروحات الحكومية الذي أصبح رؤية دائمة تتبناها الدولة المصرية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن أهم ما يميز برنامج الطروحات المصرية هو التنوع، حيث يمتد إلى قطاعات مختلفة الأمر الذي الذي يتيح فرصة استثمارية متعددة.

وقال "الجندي"، إن إتمام أي صفقة ضمن برنامج الطروحات يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري، خاصة أنها تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية شديدة الحساسية والتعقيد، حيث تراجعت الاستثمارات العالمية بنسبة 40%، لكن على عكس العالم شهدت مصر ارتفاعًا في الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، خطوة مهمة للغاية تؤكد امتلاك مصر لقطاع خاص قوي وقادر على جذب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن صندوق مصر السيادي نجح بشكل كبير في دفع المزيد من المشاركة بين القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت أصولا مستغلة أو غير مستغلة، لافتا إلى أن هذه الصفقة تستهدف مضاعفة العائد من أرباح هذه الفنادق خلال السنوات القليلة المقبلة؛ نتيجة رفع الكفاءة ورفع القدرة التشغيلية لهذه الفنادق.

وأوضح النائب حازم الجندي، أن الدولة تستهدف تحـسين طريقـة تخصيـص الموارد الاقتصادية، وتحديـد منهجيـة التعامـل بعـد التخـارج لتجنب التداعيات غير المواتية، بالتوازى مع تبنى الحكومة لمنظومة كاملة من السياسـات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص علـى عـدد مـن الأصعـدة، لافتا إلى أن الدولة تتبنى سياسـة نقديـة داعمـة للاسـتقرار وتسعى إلـى خفـض معـدلات التضخم، وتعزيز التنافسية.