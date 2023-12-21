"النشرة": قصف إسرائيلي يطال أطراف يارون وعيترون وعيتا الشعب والفرديس وكفرحمام

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في الجنوب، أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا يطال أطراف بلدات يارون وعيترون وعيتا الشعب"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي شنّ غارتَين جويّتَين على أطراف المنطقة الواقعة بين راشيا الفخار ومزرعة الخريبة، وعلى أطراف الفرديس وكفرحمام".

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