ميقاتي: ملزمون بسقف معيّن لضمان استقرار سعر الصرف في ما يتعلّق برواتب القطاع العام

اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقات الىي انه "حاول جاهداً الابتعاد عن اي سجال اعلامي مع أحد في ملف تعيين رئيس أركان"، مؤكدا انه "من غير المسموح التعرض لمقام رئاسة الحكومة من قبل أي كان".
وتابع ميقاتي بعد لقائه ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة "ملزمون بسقف معيّن في ما يتعلّق برواتب القطاع العام لضمان استقرار سعر الصرف ونأمل تعديل الرواتب مع الموازنات المقبلة".
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