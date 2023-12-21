قرار لوزير المالية حول أسس تسوية الغرامات

أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، قرارًا يحمل الرّقم 906/1، مدّد بموجبه لغاية 31/1/2024 ضمنًا، العمل بمضمون القرار رقم 724/1 تاريخ 4/10/2023، المتعلّق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة وفقًا لأحكام قوانين الضّرائب؛ بموجب مستندات التّكليف الصّادرة اعتبارًا من16/11/2022.

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