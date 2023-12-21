سلم رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس مذكرة مفصلة عن "الهواجس اللبنانية"، مطالبا بـ"مساعدة المنظمة الدولية التي كان لبنان احد مؤسسيها، على ايجاد حلول عبر وكالاتها العاملة على الارض لمعضلة النزوح وتنفيذ القرارات الدولية"، شاكرا له "مواقفه الشجاعة حيال المجازر الإسرائيلية في غزة، واصراره على وقف النار ودخول المساعدات الطبية والغذائية الى القطاع المنكوب".
ثم تم البحث في "الطرق الفضلى لابعاد خطر الحرب عن لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر كرم سلّم غوتيريس مذكرة مفصلة عن "الهواجس اللبنانية": لايجاد حلول لمعضلة النزوح وتنفيذ القرارات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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