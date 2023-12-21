عبد المسيح لميقاتي: أرجو أن يبقى خطابك مع وزير الدفاع الأورثوذكسي بمستوى القانون والاحترام

توجّه النّائب ​أديب عبد المسيح​، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، قائلًا: "تقاطَعنا بمعركة التّمديد وخضناها سويّةً بالقانون والاحترام. أرجو أن يبقى خطابك مع وزير الدّفاع الأورثوذكسي بالمستوى نفسه". وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّني لا أتّفق معه بالمقاربة أو بالطّريقة وأتفهّم مأخذك، لكنّي سأتّفق معه بالكرامة والميثاقيّة و​الدستور​. "يعني تخيّله وزير ماليّة، بس هيك".

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