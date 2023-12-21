المطران عوده افتتح "عيد الميلاد لبيروت" في مدرسة البشارة

إفتتح متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده الحفل الميلادي "ميلاد بيروت 2023»2023 Christmas for Beirut الذي تنظمه أبرشية بيروت للسنة الثانية، في مدرسة البشارة الأرثوذكسية.

بداية، جرى استقبال عوده بعرض قدمته موسيقى كشافة السيدة الارثوذكسية، تلته جولة في معرض الميلاد الذي يشكل فرصة لأبناء أبرشية بيروت لتسويق وبيع منتجاتهم اليدوية إضافة إلى مجموعة منوعة من المأكولات التي يعدها مطبخ مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، واقسام مخصصة للخدمات الطبية والتوعية الصحية والنفسية والتثقيف.

ثم انتقل عوده والزوار الى قاعة مدرسة البشارة حيث أقيم احتفال سلمت خلاله شهادات برنامج تطوير أعضاء الهيئة الأكاديمية في كلية الطب في جامعة القديس جاورجيوس في بيروت ، وقدمت جوقة مدارس بيروت الأرثوذكسية باقة من التراتيل والأناشيد الميلادية.

يتخلل الاحتفال برامج ترفيهية للأطفال وحضور يومي لبابا نويل وتوزيع هدايا، أمسيات موسيقية في قاعة البشارة ونشاطات تربوية وبرامج توعية تقدمها الجامعة والمستشفى مجانا لجميع زائري المعرض.

ويمتد البرنامج على مدى 4 ايام وفقا للبرنامج الاتي:

20 و21 الحالي من الساعة 4 بعد الظهر وحتى 9 مساء، ويوم الجمعة 22 منه من الساعة 12 ظهرا وحتى 9 مساء أما السبت23 الحالي من الساعة 12 ظهرا وحتى 5 عصرا.

الخميس 21 كانون الأول الساعة 6:00: أمسية ميلادية تقدمها جوقة مدارس بيروت الأرثوذكسية

الجمعة 22 كانون الأول الساعة 6:00: موسيقى مع عازفة البيانو جلنار مجدلاني وأغان من أطباء وممرضات وممرضي مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي

وعند الساعة 7:00: أمسية تراتيل بيزنطية تقدمها جوقة القديس رومانوس المرنم.