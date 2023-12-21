حزب الله اعلن استهداف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم ردا على قصف القرى والمنازل وإستشهاد المواطنة نهاد مهنا

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية وإستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا ‏وجرح زوجها، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم ‏الخميس ‌‏21-12-2023، بإستهداف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة. وتؤكد المقاومة مجدداً أنها لن تتهاون إطلاقاً بالمس ‏بالمدنيين ولن تسمح ‏بإستباحة قرانا وبلداتنا‏ وسترد على اي اعتداء بضرب المستوطنات في ‏شمال فلسطين المحتلة".‏

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