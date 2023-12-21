"سرايا القدس": أوقعنا مجموعة من جنود العدو بين قتيل وجريح خلال اشتباكات بمحور الشيخ رضوان

كشفت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، في بيان، أنّ "فجر اليوم، أوقعنا مجموعةً من جنود العدو بين قتيل وجريح، خلال اشتباكات ضارية خضناها بالأسلحة الرشّاشة والقذائف المضادّة للأفراد، مع مجموعة تحصّنت في أحد المنازل في محور الشيخ رضوان".
وكانت قد أفادت في وقت سابق، بأنّ "مقاتلينا دكّوا تحشّدًا لجنود إسرائيليّين في محيط الإدارة المدنيّة شمال قطاع غزة، بوابل من قذائف الهاون"، مشيرةً إلى "أنّنا قصفنا موقع "ناحل عوز" وتجمّعات العدو في محيط موقع بدر شمال الشاطئ، ومحاور التّقدّم برشقات صاروخيّة وقذائف الهاون".
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