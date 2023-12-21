نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصادر بالبنتاغون تأكيدها ان "هجمات الحوثيين بمسيرات وصواريخ كروز في البحر الأحمر محاولة متعمدة لجرنا للرد"، مشيرة الى ان "واشنطن نشرت المزيد من القوة العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية بالبحر الأحمر".
وأمس توعد زعيم حركة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي الولايات المتحدة باستهداف البوارج والسفن الأميركية بالصواريخ والمسيرات إن هي أقدمت على استهداف اليمن، ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل.
وشدد الحوثي على "إننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا كان لدى الأميركيين توجه للتصعيد وارتكاب حماقة باستهداف بلدنا".
كانت هذه تفاصيل خبر التايمز عن مصادر بالبنتاغون: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر محاولة متعمدة لجرنا للرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.