التايمز عن مصادر بالبنتاغون: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر محاولة متعمدة لجرنا للرد

نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصادر بالبنتاغون تأكيدها ان "هجمات الحوثيين بمسيرات وصواريخ كروز في البحر الأحمر محاولة متعمدة لجرنا للرد"، مشيرة الى ان "واشنطن نشرت المزيد من القوة العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية بالبحر الأحمر".

وأمس توعد زعيم حركة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي الولايات المتحدة باستهداف البوارج والسفن الأميركية بالصواريخ والمسيرات إن هي أقدمت على استهداف اليمن، ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل.

وشدد الحوثي على "إننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا كان لدى الأميركيين توجه للتصعيد وارتكاب حماقة باستهداف بلدنا".