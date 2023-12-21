وزير الخارجية البريطاني: نعمل على استمرار فتح المعابر  لضمان إدخال المساعدات الى غزة

اكد وزير الخارجية البريطاني دايفد كاميرون اننا "نعمل على استمرار فتح المعابر لضمان إدخال المساعدات الى غزة"، مشيرا الى ان "يجب إدخال المساعدات بكميات أكبر إلى القطاع".

وشدد على اننا "لا نقبل أن يقال إن لدينا معايير مزدوجة في التعامل مع أزمتي أوكرانيا وغزة فالأمر مختلف".