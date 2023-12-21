اكد وزير الخارجية البريطاني دايفد كاميرون اننا "نعمل على استمرار فتح المعابر لضمان إدخال المساعدات الى غزة"، مشيرا الى ان "يجب إدخال المساعدات بكميات أكبر إلى القطاع".
وشدد على اننا "لا نقبل أن يقال إن لدينا معايير مزدوجة في التعامل مع أزمتي أوكرانيا وغزة فالأمر مختلف".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: نعمل على استمرار فتح المعابر لضمان إدخال المساعدات الى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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