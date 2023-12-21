الدفاع الروسية: تحييد 160 ألف عسكري أوكراني وإسقاط 121 طائرة و23 مروحية في 6 أشهر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية "تحييد نحو 160 ألف عسكري أوكراني، وتدمير من 3 آلاف دبابة ومدرعة، وإسقاط 121 طائرة حربية و23 مروحية أوكرانية خلال الأشهر الـ6 الماضية".

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