الرئيس الأرجنتيني أعلن عزمه إصدار مرسوم لتحرير الاقتصاد الوطني

أعلن رئيس ​الأرجنتين​ خافيير ميلي، أنّه سيصدر مرسومًا رئاسيًّا لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثّر، من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللّوائح والضّوابط المعمول بها حاليًّا.

وأوضح، في خطاب تلفزيوني، أنّ "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، إعادة الحرّيّة والاستقلاليّة للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكمّ الهائل من اللّوائح الّتي عرقلت وأعاقت ومنعت النّمو الاقتصادي في بلدنا"، مشيرًا إلى أنّ من بين الإجراءات الّتي سيشتمل عليها المرسوم، إلغاء قانون الإيجارات، "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتّى لا يكون الإيجار معضلة".

ولفت ميلي، إلى أنّه سيتمّ أيضًا إلغاء القوانين الّتي تمنع خصخصة الشّركات العامّة، مبيّنًا أنّ هذه الشّركات سيتمّ تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤوليّة، تمهيدًا لخصخصتها. كما أعلن عزمه على "تحديث ​قانون العمل​ لتسهيل عمليّة خلق فرص عمل حقيقيّة"، وتعديل قانون الشّركات حتّى تتمكّن أندية كرة القدم من التّحوّل إلى شركات محدودة المسؤوليّة.