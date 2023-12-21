باحث في الشؤون الأمريكية: الرئيس “بايدن” ظن أن دعم إسرائيل سيزيد من فرص نجاحه في الانتخابات.. ولكن حدث عكس ذلك تماما

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية “بسام أبو سمية”، أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، ظن أن دعم إسرائيل سيزيد من فرص نجاحه في الانتخابات الأمريكية المقبلة، لكن حدث عكس ذلك تماما.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطا كبيرة نتيجة للدعم غير المشروط لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” في الحرب على قطاع غزة.

وأوضح أن رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” يريد استمرار الحرب في قطا غزة، خوفا على نفسه من المحاكمة التي سيتعرض لها في الداخل الإسرائيلي، بسبب مسؤوليته المباشرة عن الأحداث فيما بعد السابع من أكتوبر.