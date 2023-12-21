مخالفًا التوقعات.. المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس

ياسر رشاد - القاهرة - خالف البنك المركزي التركي التوقعات، رافعًا سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس إلى 42.5 بالمئة، اليوم الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى أن دورة التشديد الصارمة ستنتهي "في أقرب وقت ممكن".

ورفع البنك، بحسب شبكة سكاي نيوز، الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع 3400 نقطة منذ يونيو عندما عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي لتنفيذ تحول حاد نحو سياسات تقليدية بصورة أكبر.

كما رفع المركزي التركي الفائدة 500 نقطة أساس في كل من الأشهر الثلاثة الماضية، لكنه قال الشهر الماضي إن التشديد سينتهي قريبا.

وبعدما خفض الوتيرة إلى النصف، اليوم الخميس، أشار البنك إلى أن "التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لوضع الأساس لمسار تراجع التضخم".

ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من حوالي 62 بالمئة الشهر الماضي إلى ما يتراوح بين 70 و75 بالمئة في مايو، قبل أن يتباطأ إلى حوالي 36 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل عندما يؤدي التشديد إلى تهدئة الأسعار.

وأظهرت بيانات رسمية، مطلع ديسمبر الجاري، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98 بالمئة في نوفمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي بلغ التضخم 3.28 بالمئة على أساس شهري.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز آنذاك ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63 بالمئة في نوفمبر، على أن يُنهي العام عند 67 بالمئة. وفي أكتوبر، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر إلى 61.36 بالمئة.