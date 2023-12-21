شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

ويناقش مجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل، خلال الجلسة العامة، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويستكمل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل، نظر بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.

الجدير بالذكر ان مجلس الشيوخ ناقش خلال الجلسة العامة الأخيرة، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والموافقة عليه وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

وأشارت الدراسة، إلى أن مصر فى حاجة ماسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك لأن الزيادة السكانية المطردة بدون تحقيق هذه التنمية سوف تسهم بشكل فعال فى القضاء على أى مشروع حضارى تسعى إليه الدولة المصرية، وبالرغم من جهود الدولة الحثيثة فى الانطلاق نحو هذه التنمية، إلا أن مشكلة التعامل مع مصادر الطاقة تظل العقبة فى مواجهة قضية التنمية، وذلك لأن مصر تحتاج إلى حسم قضية محددة وهى أى مصادر الطاقة تملك مصر القدرة على استخدامها فى تحقيق التنمية، هل المصادر غير المتجددة أم المصادر المتجددة.