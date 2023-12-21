شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشيوخ: استكمال الحوار الوطنى يعكس حرص الرئيس على إثراء الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي فور فوزه بالانتخابات الرئاسية لاستكمال جلسات الحوار الوطني، تعكس مدى حرصه على إثراء الحياة السياسية وإشراك كافة فئات المجتمع في تحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف مهران في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص على دعم وتعظيم ثمار الحوار البناءة والهادفة لتحقيق الإصلاح الشامل، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة تحتاج إلى الوحدة الوطنية في سبيل النهوض بالوطن ورسم خارطة الطريق للحاضر والمستقبل.

ولفت النائب الدكتور علي مهران، إلى أن القيادة السياسية تسعى لتحقيق أقصى استفادة للدولة من الاصطفاف الوطني الذي نتج عن الانتخابات الرئاسية، وحالة الوعي التي يعيشها المصريون في الوقت الراهن، هذا الوعي السياسي الذي ترجمه الشعب المصري بالإقبال الكثيف في الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تحترم التنوع والاختلاف الذي لا يخرج عن إطار الدستور، والتأكيد على ضرورة عمل جميع أبناء الوطن المخلصين على علاء قيمة المصلحة الوطنية العامة على المصالح الشخصية.