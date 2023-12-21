رويترز: الفصائل الفلسطينية أكدت ان لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للعدوان

كشفت وكالة "رويترز" بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت رفضها لأي محادثات بشأن تبادل الاسرى الإسرائيليين إلا بعد انتهاء "العدوان" الإسرائيلي، بحسب ما جاء في بيان نشرته حركة "حماس".

أضاف البيان :"هناك قرار وطني فلسطيني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للعدوان".