اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، شن مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم الخميس 21-12-2023، هجوماً جوياً بثلاث مسيرات إنقضاضية دفعة واحدة على تجمعات العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت أهدافها بدقة وتم تدميرها.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: نفذنا هجوماً جوياً بثلاث مسيرات إنقضاضية على تجمعات الجيش الاسرائيلي المستحدثة خلف مواقعه بمزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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