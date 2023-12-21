ميقاتي التقى ريزا وبحث معه في التعاون القائم بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا، وبحث معه في التعاون القائم بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة في الجهود الخدماتية والانسانية والصحية والاجتماعية. واستقبل ميقاتي النائب قبلان قبلان، الذي اشار الى انه "التقينا ميقاتي برفقة وفد من بلديات البقاع الغربي والقائمقامين ورؤساء اتحاد البلديات ورؤساء البلديات والمخاتير وبعض الفاعليات، وعرضنا شؤون وشجون المنطقة وحاجاتها الملحة، لا سيما على المستوى الانمائي وابرزها استكمال مستشفى جب جنين الذي سبق ان قام مجلس الجنوب بإنشاء المرحلة الاولى منه في ما مضى، وهو يحتاج الى استكمال، كما تطرقنا الى الشؤون الانمائية الاخرى المتعلقة بالكهرباء ومعمل الفرز ومطمر جب جنين، كذلك المركز الثقافي في المرج. ووعد دولة الرئيس بالالتفات الى المنطقة واعطائها العناية اللازمة لانها تحتاج الى عناية جدية من الحكومة اللبنانية على المستويات الانمائية كافة".

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