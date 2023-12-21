قصف إسرائيلي عنيف .. إستشهاد مدير معبر كرم أبو سالم و3 آخرين

الشارقة - اميمة ياسر - استشهد، 4 فلسطينيين بينهم مدير معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة، الخميس، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مرافق المعبر أثناء العمل.

وأشارت وسائل اعلام إلى أن مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن كان على رأس عمله خلال الاستهداف الإسرائيلي.

جاء ذلك بعد يوم من بدء تسيير قوافل مساعدات إنسانية إغاثية إلى قطاع غزة سيرها الأردن بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وفي قصف إسرائيلي آخر، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قصفا إسرائيليا استهدف محيط مبنى مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أشرف القدرة إن مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي وخروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة.

واستُشهد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر الخميس، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا منذ 76 يوما.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول، إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600.