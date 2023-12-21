انت الان تتابع خبر جمل يتجول في شوارع لندن بمشهد غريب يصدم السكان (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسمع في المقطع الذي أفيد بأنه صور في تشينجفورد، شرق لندن، صوت امرأة تعرب عن استغرابها من هذا المشهد، قائلة "أرى الكثير من الأشياء الغريبة اليوم.. ما الذي يجري؟".

فيما أردفت فتاة إلى جانبها: "انظري.. قلت لك إنه جمل".

وقد اجتذب الفيدو مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات عبر مواقع التواصل.

في حين سخر بعض المغردين على منصة إكس من الأمر، وعلق أحدهم قائلا "إنها سيارة أوبر XL الجديدة، التي تحظى بشعبية كبيرة في لندن".

بينما رجح آخرون أن "يكون الجمل قد استخدم كجزء من مسرحية".

يشار إلى أن "القانون البريطاني يفرض على أي مواطن التقدم إلى المجلس المحلي، حيث يسكن للحصول على ترخيص لامتلاك الإبل، وذلك بموجب قانون الحيوانات البرية الخطرة الصادر عام 1976".