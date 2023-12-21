تمديد الانتخابات بجمهورية الكونغو الديموقراطية

ابوظبي - سيف اليزيد - تقرر تمديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، لمدة يوم واحد، لتستمر حتى اليوم الخميس، بعد حدوث مشاكل لوجستية وفنية.

وقامت لجنة الانتخابات باتخاذ القرار في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بعدما لم يتمكن الكثير من الناخبين البالغ عددهم 44 مليون شخص، من الإدلاء بأصواتهم أمس.

وذكرت بعثة المراقبين أن 34% فقط من مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الوقت المحدد، مع حدوث تأخير في 59% من المراكز، وكان التأخير طويلا في بعضها. ولم تكن القوائم الانتخابية متاحة في الوقت المحدد لها في العديد من مراكز الاقتراع. كما لم تفتح بعض مراكز الاقتراع أبوابها على الإطلاق في يوم الانتخابات، ولم تعمل ما يقرب من نصف الادوات التقنية اللازمة لفرز الأصوات، بشكل صحيح.