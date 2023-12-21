للفقراء والأغنياء.. أفضل 11 هاتفا في 2023 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع gsmarena تقريرا مفصلا، يشمل أفضل الهواتف الذكية في العام 2023، ليكون دليلا لراغبي الشراء قبل بداية العام الجديد.

ويستعرض التقرير الهاتف الأبرز في كل فئة، ابتداء من الهواتف الرائدة نزولا إلى الهواتف الاقتصادية.

1- أفضل الهواتف الرائدة: Samsung Galaxy S23 Ultra

2- الأفضل في فئة قاتل الهواتف الرائدة: Xiaomi 13T

3- الأفضل في فئة التصوير: iPhone 15 Pro Max

4- الأفضل في هواتف الألعاب: Asus ROG Phone 7

5- الأفضل في عمر البطارية: Apple iPhone 15 Plus

6- الأفضل في فئة الهواتف المدمجة: Apple iPhone 13 mini

7- الأفضل في جميع الخصائص: Xiaomi 13T Pro

8- الأفضل في الفئة المتوسطة (400 يورو): Xiaomi Poco F5

9- الأفضل في الفئة المتوسطة (300 يورو): Xiaomi 12 Lite

10- الأفضل في الفئة المتوسطة (200 يورو): Xiaomi Redmi Note 12

11- الأفضل في الفئة الاقتصادية: Xiaomi Redmi Note 12