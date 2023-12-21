الأردن: فشل مجلس الأمن في تبني مسودة قرار بشأن غزة سيعني تطبيق "معايير مزدوجة خطيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (ا ف ب)

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الخميس من أن فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار بشأن غزة "سيعكس معايير ازدواجية خطيرة في تطبيق القانون الدولي".

وقال الصفدي إن مشروع القرار المتوقع أن يتم التصويت عليه في وقت لاحق الخميس يركز على تسريع شحنات المساعدات التي يقول الأردن إن إسرائيل تعرقلها لمنع دخول المساعدات الضرورية الكافية.

ينتظر مجلس الأمن الدولي موقف الولايات المتحدة ليحاول مجددا الخميس التحدث بصوت واحد عبر تصويت أرجئ مرات عدة على مشروع قرار يهدف إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة.

ويشهد المجلس الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص الذي ترعاه الإمارات العربية المتحدة.