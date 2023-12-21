وزير الإسكان يتفقد مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية بأسوان الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية، وموقف إدارة وتشغيل المشروع، الواقع في الفيلات المُنفذة ضمن مشروعات الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة سيتي إيدج.

كما عقد وزير الإسكان، اجتماعًا مع الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية، لمتابعة موقف تشغيل المشروع، موجهًا ببذل المزيد من الجهد للتسويق للمشروع على المستوى العالمي، لرفع نسب الإشغال، ووضع المشروع على قائمة الوجهات العالمية للسياحة العلاجية والاستشفائية.

وتجول الوزير ومرافقوه بمختلف مكونات مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية، ونماذجه المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي الشركة القائمة على إدارة وتشغيل المشروع، والذين أوضحوا أن المشروع يتضمن مختلف مكونات السياحة العلاجية والاستشفائية، ويقدم خدمات على أعلى مستوى تضاهي المشروعات العالمية.

كما تم التواصل مع كبرى شركات السياحة العالمية، لوضع المشروع ضمن الوجهات العالمية في هذا المجال.

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