ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويس جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024، وكذا جدول الصفين الأول والثاني الاعدادي.

وعقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعًا موسعًا قبل أيام لمناقشة المواعيد والجداول المقترحة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، والشهادة الإعدادية العامة، والمهنية للعام الدراسي الجاري، وذلك بحضور سيد حمدان وكيل المديرية ومديري الإدارات.

قال عمارة إن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية راعت أيام العطلات الرسمية والتنسيق وترك فترة زمنية بين امتحان كل مادة والتي يليها لمنح الطلاب الوقت الكافي للمراجعة.