شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يثمن دور رابطة الجامعات الإسلامية فى الالتزام بنشر تعاليم الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن رابطة الجامعات الإسلامية منارة علمية متوهجة تهدف إلى التنسيق بين الجامعات الإسلامية في مجال المناهج الدراسية والسياسات التعليمية والبحثية، بما يحقق التقارب والتكامل فيما بينها وبين الجامعات الأخرى في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف طارق سعدة خلال لقاء الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية بمجموعة من كبار المفكرين والمثقفين والسياسيين والإعلاميين، بحضور الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي رئيس رابطة الجامعات الإسلامية: "بالإضافة إلى الالتزام بتعاليم الإسلام وإشاعة القيم الإسلامية والعمل على تمسك المسلمين بها وذلك عن طريق تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: العناية بمناهج العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية والعمل على الارتقاء بها وتطويرها".

وأكد طارق سعدة، أن اللقاء كان فرصة كبيرة للتواصل المباشر بين النخب من مختلف الدول العربية والإسلامية في كافة المجالات، مضيفا أن مثل هذه اللقاءات تفتح آفاق جديدة للرؤى الفكرية والعلمية والثقافية بين كافة أطياف المجتمعات الإسلامية.

ووجه نقيب الإعلاميين الشكر للأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ولرئيسها على الدعوة الكريمة.