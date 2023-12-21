الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله ردا على إطلاق صواريخ من لبنان

اعلن الجيش الإسرائيلي انه "استهدفنا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله ردا على إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل".

وفي وقت سابق، اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، شن مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم الخميس 21-12-2023، هجوماً جوياً بثلاث مسيرات إنقضاضية دفعة واحدة على تجمعات العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت أهدافها بدقة وتم تدميرها.

كما اعلن في بيان اخر انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 01:30 من بعد ظهر يوم الخميس 21-12-2023، نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة".