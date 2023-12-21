"النشرة": قصف مدفعي اسرائيلي على أطراف الفرديس وكفرحمام وغارة جوية مابين ابل السقي والخيام

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"قصف مدفعي اسرائيلي على أطراف المنطقة الواقعة بين راشيا الفخار ومزرعه الخريبة وعلى أطراف الفرديس وكفرحمام والوسطاني والشميسة خراج بلدة شبعا". كذلك أفاد المراسل عن "غارة جوية مابين ابل السقي والخيام، وكنيسة الخريبة خراج راشيا الفخار، الى جانب تحليق مكثف للطيران التجسسي المروحي الاسرائيليفوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا العرقوب على علو متوسط".

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