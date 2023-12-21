انت الان تتابع خبر مانشستر يونايتد ينسحب من "السوبرليج" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصدر مانشستر يونايتد بيانا عبر موقعه الإلكتروني، أوضح فيه رفضه المشاركة في خطط البطولة الجديدة "السوبر ليج".

وقال يونايتد في البيان: موقفنا لم يتغير. لا نزال ملتزمين تمامًا بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبالتعاون الإيجابي مع اليويفا، والدوري الإنجليزي الممتاز، والأندية الزميلة من خلال رابطة الأندية الأوروبية بشأن التطوير المستمر للعبة أوروبيا".



واعتبرت المحكمة اليوم أن "الاتحاد الدولي "فيفا" ونظيره الأوروبي "يويفا" قاما بسوء استغلال سلطتهما تجاه الأندية المؤسسة للبطولة"، مؤكدة أنه "ليس لديهما الحق في فرض العقوبات".

وعلق بريند ريشارت الرئيس التنفيذي لبطولة السوبر ليج على هذا القرار: "اليوم هو يوم تاريخي لكرة القدم، وبطولة السوبر ليج في الطريق، وانتهى احتكار الاتحاد الأوروبي، فكرة القدم مجانية، والأندية لم تعد تخشى العقوبات، والآن يمكنها تحديد مستقبلها بنفسها".

