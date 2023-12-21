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اشتباكات ضارية بمحيط بيت حانون.. والمقاومة تنشر صورة من المسافة صفر

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ياسر رشاد - القاهرة -  اندلعت الآن اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في محيط بيت حانون شمالي قطاع غزة.

 ونشرت كتائب القسام، صورة لأحد مجاهديها يمسك بصاروخ من المسافة صفر، ويوجهه إلى أحد الأهداف الإسرائيلية.

 واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في جباليا شمال غزة، وبالقرب من بركة الشيخ رضوان بالتزامن مع قصف مدفعي.

 

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، أن أبطالها يخوضون اشتباكات ضارية في عدة أماكن منها الأطراف الشرقية لحي الشجاعية شرق غزة

 

 وأكدت المقاومة أن الاشتباكات هي الأعنف على محاور قتال جباليا وخانيونس وأطراف حي الشجاعية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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