لافروف: العلاقات الروسية التونسية لا تهدف إلى نكاية أي دولة أخرى

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن العلاقات الروسية التونسية لا تهدف إلى نكاية أي دولة أخرى، وذلك خلال محادثاته مع نظيره التونسي نبيل عمار في تونس.

وقال لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية،"لسوء الحظ، فإن أسلوب صداقة شخص ما لمجرد نكاية شخص آخر هو سمة زملائنا الغربيين، لكنني أعتقد أن الحياة ستضع كل شيء في مكانه، وسوف يتوصلون حتما إلى فهم التعايش السلمي في عالم متعدد الأقطاب".

وأضاف "أن العالم متعدد الأقطاب يتشكل بشكل موضوعي، وأحد أقطابه الآن يمكننا أن نقول بثقة، هي جامعة الدول العربية".. مؤكدًا أن "روسيا لا تتحالف أبدا مع أحد ضد أحد".

وأشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أن زيارته لتونس توفر فرصة لمناقشة التعاون المحتمل بين البلدين، والذي يشمل المنظور الاقتصادي والإنساني، فضلا عن مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وردا على ذلك، أكد وزير الخارجية التونسي أن زيارة لافروف تمثل لحظة مهمة لـ "العلاقات الممتازة بالفعل" بين البلدين.. مُضيفًا: "أننا لا نريد تطوير العلاقات مع بعض الشركاء على حساب الآخرين. نريد تطوير العلاقات مع الجميع، وروسيا شريك مهم جداً لبلدنا".