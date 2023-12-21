تنسيقية شباب الأحزاب والقومى للأمومة يوقعان برتوكول تعاون لحماية النشء

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القاهرة - سامية سيد - وقع البروتوكول النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويهدف البروتوكول إلى وضع الأسس المناسبة لضمان بناء الطفل في جميع الجوانب العقلية والنفسية والاجتماعية والخلقية في هذه المرحلة وما بينها من تكامل وتأثير، تساهم في اكتساب الطفل العديد من المهارات والمعارف والمفاهيم حول بيئته الاجتماعية والطبيعية.

وقالت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين :"إننا تعاونا من قبل مع المجلس القومي للأمومة والطفولة في الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة وقدمنا العديد من الاقتراحات وكان هناك أكثر من شكل للتعاون، واليوم نتوج هذا التعاون بالبروتوكول الذي سيتيح للطرفين أشكال أوسع من التعاون لها علاقة بالتنسيق والتشابك بين مؤسسات الدولة المعنية والمختصة برعاية النشء، ونتمنى أن نساهم في مساعدة المجلس القومي للأمومة والطفولة في مهامه وسعداء جدا بهذا التعاون وبهذا البروتوكول".

ومن جانبها أعربت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بهذه الشراكة المتميزة في سبيل إنفاذ حقوق الطفل وتفعيل البرامج والأنشطة الخاصة بتنمية وتطوير مهارات النشء ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع.

وأشادت "عثمان" بالتعاون والشراكة مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والاستفادة من الكوادر الشابة وتبادل الخبرات فيما يخص تطوير مهارات الأطفال بما يعود بالنفع على المجتمع، مثمنة التعاون مع كافة الجهات من أجل تنفيذ الأنشطة التي تساهم في تعزيز وتعميم قضايا التربية الأسرية بهدف رفع الوعي المجتمعي بأساليب التربية الأسرية الإيجابية للأسر المستهدفة التي لديها أطفال، فضلا عن نشر الوعي بأهمية تفعيل دور الأسرة في اكتشاف أسباب السلوك العدواني للأطفال مبكرًا ومواجهة ظواهر التنمر والعنف وغيرها، مؤكدة على أهمية تضافر وتوحيد الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة.

‏حضر توقيع البروتوكول كلا من النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومن الأعضاء كلا من مؤمن سيد وفريدة محمد وشيماء كمال الدين ومنى أبو طالب وخالد مرشد.‏