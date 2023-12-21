أعلنت كتائب "القسام"، في بيان، عن "استهداف قوة صهيونية خاصة بمنطقة التوام شمال مدينة غزة والاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة"، مشيرة إلى أنّ "مجاهدينا أكدوا قتل 11 جنديًا من القوة الخاصة وفجروا عبوة مضادة للأفراد بقوة الإسناد التابعة لها".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أكّدت قتل 11 جنديًا إسرائيليًا من قوّة خاصة بمنطقة التوام وتفجير عبوّة بقوة إسناد تابعة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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