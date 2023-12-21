"أنصار الله": نحذّر من مساعي إسرائيل لتوريط العالم بتوسيع الصراع

شدد المتحدث باسم حركة "أنصار الله" اليمنية محمد عبدالسلام، على أنّ "الشعوب السويّة التي تعيش القيم الإنسانية ترفض بشدة استمرار كيان العدو الصهيوني في مجازره بحق أهل غزة، وهذا ما يُفترض أن يُثير قلق العالم، أمّا عمليات اليمن البحرية فليست مصدر قلق لأحد سوى للكيان الصهيوني لدفعه نحو وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة".

وفي تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لفت عبدالسلام إلى أنّ "كل العالم يجب أن يقف هذا الموقف وألّا يسمح لهذا الكيان أن يتجاوز كل الحدود، منتهكًا كل القيم والمقدسات، وديننا الإسلامي يعتبر قتل نفس بغير حق كأنما هو قتل للناس جميعا، فكيف لمن يرتكب جرائم إبادة بقتل المئات من المدنيين بغارة واحدة".

وسأل: "إلى متى هذا السكوت الدولي إزاء هذه الوحشية الإسرائيلية، ومن أعطى أميركا الحق أن تمنح إسرائيل كل الوقت والسلاح والغطاء السياسي لتواصل إجرامها بحق المدنيين العزل في غزة؟ ثم ليكن العالم على حذر من مساعي إسرائيل لتوريطه بتوسيع الصراع، خصوصًا المنطقة العربية والإسلامية التي يتوجب عليها الكثير لمساندة غزة وعدم منح (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو طوق نجاة من ورطته، ويجب على الجميع رفع الصوت عاليا لوقف فوري للعدوان ورفع الحصار عن غزة، وموقف ماليزيا بعدم استقبال السفن الإسرائيلية محل إشادة وتقدير، ونتمنى من جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ممن لهم علاقة بالصهاينة أن يكونوا على قطيعة معهم تنديدا بمجازرهم ورفضا لجرائمهم".