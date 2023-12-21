ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعا ماليا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين ومستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وتم خلال الاجتماع تقييم الاوضاع النقدية والمالية مع نهاية العام.
كما ترأس ميقاتي إجتماعا ضم وزير المال يوسف خليل ووزير الصحة العامة فراس الأبيض والمدير العام للمالية جورج معراوي.
وأوضح الأبيض أن "البحث تركز على موضوع إستدامة تأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية وتم الإتفاق على حلول تضمن توفير الأموال اللازمة لذلك".
وطمأن الأبيض المرضى أن "الآلية الجاري البحث فيها ستؤمن الأدوية بشكل مستمر ومن دون أي انقطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر الأبيض التقى ميقاتي: الآلية الجاري البحث فيها ستؤمن أدوية الأمراض السرطانية بشكل مستمر دون أي انقطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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