نفى المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، في بيان، "الأخبار الصحافية المتداولة عن رسالة مزعومة قيل ان الرئيس عون وجّهها إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ما يتعلق بالتمديد لقائد الجيش، ويضعها في سياق الشائعات المفبركة التي لا أساس لها من الصحة".

كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لعون نفى "رسالة مزعومة" الى السيد نصر الله تتعلق بالتمديد لقائد الجيش: شائعات مفبركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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